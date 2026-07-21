italia ecco come maldini e leonardo hanno provato a convincere guardiola

Maldini e Leonardo hanno cercato di convincere Guardiola a prendere un nuovo incarico, ma il tecnico spagnolo ha deciso di prendersi del tempo. La proposta, avanzata dal nuovo direttore tecnico della federazione e dal suo consulente, ha suscitato grande interesse. Guardiola non ha ancora dato una risposta definitiva, e le trattative sono ancora in corso. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Sono ore di attesa per Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo. Pep Guardiola ha preso tempo, se non altro perché la proposta del nuovo direttore tecnico della Figc e del suo illustre consulente è stata davvero interessante. Ma in che modo i due inviati speciali a Barcellona dello scorso weekend hanno provato a convincere il secondo allenatore più vincente di sempre (ad appena 55 anni) ad accettare di diventare il nuovo ct azzurro? Maldini lo vuole a ogni costo, ma sa bene che l'impresa non è affatto facile. Il motivo principale è il desiderio di Guardiola di fermarsi per qualche tempo e stare con la famiglia. Per questo il dt gli avrebbe messo a disposizione un'ampia rete di osservatoricollaboratori di sua fiducia per permettergli di trascorrere più tempo possibile a casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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