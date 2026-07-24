Pep Guardiola ha comunicato di non essere interessato a diventare il nuovo ct della nazionale italiana. Dopo questa decisione, si ripropone la candidatura di Andrea Pirlo, che al momento si trova in testa alla corsa. Nel frattempo, si fa strada anche l’ipotesi di un ritorno di Fabio Baldini. La decisione ufficiale non è ancora stata annunciata, e le trattative continuano senza ulteriori sviluppi pubblici.

Ora che la suggestione di Pep Guardiola ct della nazionale e rifondatore in profondità del calcio italiano è svanita, con un messaggio notturno inviato dal tecnico italiano alla coppia Maldini & Leonardo per certificare il suo rifiuto, si torna alla casella di partenza. Cercasi ancora un allenatore per la squadra azzurra, senza guida dal 3 aprile scorso, giorno in cui si fece da parte Rino Gattuso. I rumors portano ad Andrea Pirlo e con tutto il rispetto dovuto a un ex fuoriclasse come il quarantasettenne ex Inter, Milan, Juventus, Brescia, Reggina e New York City, è come passare da un treno ad alta velocità di ultima generazione a un regionale dal passo lento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Guardiola ha detto no, ma l’Italia non rinunci alla scuola spagnola. Pirlo torna in pole: a questo punto meglio Baldini | Il commento

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GUARDIOLA CT DELLITALIA: CHE SUCCEDE

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