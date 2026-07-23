Il presidente della federazione ha sospeso le decisioni sui candidati alla guida tecnica della nazionale, aspettando una risposta da parte dell’allenatore del club. Il team di lavoro, che include anche due ex giocatori e dirigenti, ha deciso di non procedere con le scelte ufficiali finché non riceverà indicazioni dal tecnico di riferimento, considerato il nome più ambito per la panchina azzurra. La priorità è attendere un riscontro prima di muoversi ulteriormente.

Il gruppo di lavoro composto da Malagò, Maldini e Leonardo ha deciso di aspettare come va a finire il piano A. Portare Guardiola sulla panchina della Nazionale sarebbe un autentico colpo di diplomazia calcistica. Malagò ha messo in stand-by gli altri candidati pur di aspettare l’ex City. Così dice Fabrizio Romano. Nazionale, il punto su Guardiola. Riporta Romano: “Il motivo per cui il presidente Malagò dice che non saranno necessariamente le prossime 24 ore quelle della comunicazione sul Ct è perché la Federazione, e quando parlo di Federazione si intende Giovanni Malagò, ma anche Paolo Maldini e Leonardo, quindi tutto il nuovo gruppo... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale, Malagò ha messo in stand-by Pirlo e Mancini: aspetta la riposta di Guardiola

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