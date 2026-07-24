Guardiola e Buffon hanno rifiutato l’offerta di guidare la nazionale italiana. Entrambi hanno motivato la scelta con impegni già assunti e progetti in corso nei rispettivi club e attività. Al loro posto, i dirigenti stanno considerando altri candidati, con Leonardo e Maldini tra le opzioni principali per la panchina azzurra. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

di Luca Fiore Pep Guardiola e Gianluigi Buffon dicono no al progetto della Nazionale: le motivazioni ed ecco su chi punteranno Leonardo e Maldini per la panchina azzurra. Arriva la risposta notturna per la Nazionale: Pep Guardiola ha declinato l’offerta per la panchina azzurra. Il tecnico catalano ha ringraziato sentitamente, colpito dalla chiamata di Paolo Maldini e Leonardo, ma l’ allenatore ha deciso di rifiutare l’ incarico, reputandolo incompatibile con le proprie necessità. L’ ex allenatore del Manchester City dopo dieci anni, vuole dedicare tempo alla famiglia, allontanando le responsabilità di commissario tecnico. Professionalmente, si definisce un “ malato di calcio ” che vive il campo quotidianamente, faticando a immaginarsi come un selezionatore costretto a delegare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Guardiola e Buffon dicono no all’Italia: il motivo della scelta e il prescelto per guidare la panchina azzurra

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