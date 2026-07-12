Maldini e Leonardo stanno valutando la possibilità di proporre Pep Guardiola come nuovo allenatore della nazionale italiana. Questa opzione si inserisce nel processo di scelta tra i candidati principali, che includono anche altri allenatori noti. La decisione finale sul nuovo commissario tecnico è in fase di definizione, con diverse opzioni sul tavolo. La candidatura di Guardiola si aggiunge alle ipotesi più accreditate in questa fase di mercato.

Guardiola ct dell’Italia, la nuova idea dopo l’arrivo di Maldini e Leonardo: l’ex Manchester City può essere la sorpresa tra Conte e Mancini. La scelta del nuovo ct dell’Italia entra nella fase decisiva. Dopo l’ufficialità di Paolo Maldini come direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia, con Leonardo nel ruolo di advisor, il primo grande nodo da sciogliere riguarda la panchina azzurra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i nomi sul tavolo può tornare d’attualità anche quello di Pep Guardiola. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Guardiola ct dell’Italia, la suggestione torna viva: Maldini e Leonardo studiano il colpo per la panchina azzurra

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