L’Italia sogna in grande | Maldini e Leonardo incontrano Guardiola per la panchina Azzurra I dettagli

Un incontro tra Maldini, Leonardo e Pep Guardiola ha alimentato le voci sulla possibile candidatura del tecnico spagnolo come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L'indiscrezione ha acceso l'interesse nel mondo del calcio, con l’obiettivo di portare un allenatore di livello internazionale sulla panchina azzurra. La trattativa, ancora non ufficiale, si sta susseguendo tra incontri e valutazioni. La scelta del nuovo ct resta al centro delle discussioni in vista delle prossime competizioni.

Inter News 24 Maldini e Leonardo incontrano Pep Guardiola e l’Italia sogna il tecnico spagnolo come nuovo ct Azzurro: ecco tutti i dettagli. La panchina della Nazionale italiana si infiamma con un’indiscrezione di mercato clamorosa: Pep Guardiola è diventato un obiettivo concreto per il ruolo di nuovo Commissario Tecnico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo si sono recati a Barcellona durante lo scorso weekend per incontrare l’allenatore catalano e illustrargli il progetto di rilancio del calcio azzurro. Un tentativo concreto per la panchina azzurra. Il viaggio in Spagna di Maldini e Leonardo, inizialmente segnalato da alcuni selfie circolati sui social, ha trovato conferma negli approfondimenti successivi: il summit tra le parti si sarebbe protratto per l’intero fine settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com

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MALDINI ALLA GUIDA DELLITALIA: ORA VUOLE GUARDIOLA! FINALMENTE SI SOGNA!

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Guardiola ct dell’Italia, la suggestione torna viva: Maldini e Leonardo studiano il colpo per la panchina azzurraMaldini e Leonardo stanno valutando la possibilità di proporre Pep Guardiola come nuovo allenatore della nazionale italiana.

Italia, Guardiola ct: Maldini e Leonardo lo incontrano, ma si va verso il noGuardiola è stato incontrato da Maldini e Leonardo, ma sembra che la sua candidatura come nuovo ct dell’Italia sia destinata a non andare in porto.

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