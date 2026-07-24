Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di diventare allenatore della nazionale italiana. La decisione del tecnico spagnolo rappresenta un’assenza importante per il progetto azzurro. Ora, le figure di Maldini e Leonardo dovranno decidere se proseguire con altre opzioni o mantenere la strada attuale. La scelta di Guardiola avrebbe potuto segnare un cambiamento significativo, ma così non sarà. La decisione è definitiva e lascia un vuoto nel percorso di rinnovamento della nazionale.

Il rifiuto di Guardiola pesa: l’Italia perde un possibile punto di svolta. Maldini e Leonardo attesi dalla scelta più difficile. La notizia del no di Pep Guardiola alla Nazionale italiana rappresenta un grande rimpianto per il calcio azzurro. Al di là delle valutazioni tecniche e tattiche, l’arrivo del tecnico catalano avrebbe avuto un significato molto più ampio rispetto alla semplice scelta di un allenatore. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Un profilo come Guardiola avrebbe portato in dote una filosofia, una cultura calcistica e una visione internazionale che avrebbero potuto incidere profondamente sul movimento italiano. Non... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Guardiola dice no all’Italia: un’occasione persa per il futuro azzurro. Ora Maldini e Leonardo hanno la scelta più difficile

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GUARDIOLA CT DELLITALIA: CHE SUCCEDE

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