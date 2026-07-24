Guardiola dice no all’Italia | un’occasione persa per il futuro azzurro Ora Maldini e Leonardo hanno la scelta più difficile
Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di diventare allenatore della nazionale italiana. La decisione del tecnico spagnolo rappresenta un’assenza importante per il progetto azzurro. Ora, le figure di Maldini e Leonardo dovranno decidere se proseguire con altre opzioni o mantenere la strada attuale. La scelta di Guardiola avrebbe potuto segnare un cambiamento significativo, ma così non sarà. La decisione è definitiva e lascia un vuoto nel percorso di rinnovamento della nazionale.
Il rifiuto di Guardiola pesa: l’Italia perde un possibile punto di svolta. Maldini e Leonardo attesi dalla scelta più difficile. La notizia del no di Pep Guardiola alla Nazionale italiana rappresenta un grande rimpianto per il calcio azzurro. Al di là delle valutazioni tecniche e tattiche, l’arrivo del tecnico catalano avrebbe avuto un significato molto più ampio rispetto alla semplice scelta di un allenatore. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Un profilo come Guardiola avrebbe portato in dote una filosofia, una cultura calcistica e una visione internazionale che avrebbero potuto incidere profondamente sul movimento italiano. Non... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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GUARDIOLA CT DELLITALIA: CHE SUCCEDE
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