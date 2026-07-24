Guardiola ha rifiutato l'offerta di allenare la nazionale italiana. Nonostante le proposte avanzate da un gruppo di dirigenti, l'ex tecnico di Barcellona e Manchester City ha dichiarato di sentirsi onorato, ma di non essere in grado di accettare l'incarico. La notizia è riportata da una fonte di stampa sportiva e conferma il rifiuto dell'allenatore. Le trattative tra le parti si sono concluse senza accordo.

Tramonta l'ipotesi Guardiola come tecnico della Nazionale italiana. Le avance del triumvirato Malagò-Maldini-Leonardo non hanno sortito effetto sull'ex tecnico di Barcellona e Manchester City, stando all'indiscrezione riportata da Gazzetta dello Sport. Il tecnico spagnolo avrebbe detto: “Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”. E adesso? Il triumvirato è di nuovo a caccia. I profili sono i soliti: Pirlo, Conte, Mancini e Pioli ma non si escludono colpi di scena. Il primo di questo poker è al momento il favorito. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Ct Italia, Guardiola ringrazia e... dice “no”: «Onorato, ma non me la sento»

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