Guardiola dice no all' Italia Pep schiva la panchina azzurra

Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di allenare la nazionale italiana. Dopo aver valutato la proposta, l’allenatore spagnolo ha deciso di non accettare, interrompendo così le trattative avviate nei giorni scorsi. La decisione è stata comunicata nella notte tra giovedì e venerdì, dopo un periodo di confronti e riflessioni con i rappresentanti della federazione.

Roma, 24 luglio 2026 - Il grande sogno della Figc si è infranto nella notte tra giovedì e venerdì. Dopo giorni di contatti, confronti e riflessioni, Pep Guardiola ha comunicato il suo rifiuto alla proposta di diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. A ricevere la telefonata sono stati Paolo Maldini e Leonardo, protagonisti della trattativa che aveva alimentato la speranza di vedere il tecnico catalano sulla panchina azzurra. Le motivazione dietro al rifiuto. Guardiola aveva preso tempo, segno che l'offerta era stata valutata con attenzione. Il progetto illustrato dalla Federazione, costruito dal presidente Giovanni Malagò insieme al direttore tecnico Maldini e all'advisor Leonardo, lo aveva colpito sia per l'ambizione sia per la prospettiva di incidere sul futuro del calcio italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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