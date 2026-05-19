Guardiola verso l’addio al Manchester City L’Italia sogna Pep in panchina

Il tecnico lascia il suo ruolo al termine di un ciclo durato dieci anni, durante i quali ha portato la squadra a conquistare venti trofei e a diventare un punto di riferimento nel calcio europeo. La sua partenza apre a molteplici ipotesi sul futuro, mentre in Italia si comincia a parlare di un possibile arrivo in panchina di un nome di grande spessore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segue un periodo di successi e riconoscimenti nel corso della sua lunga carriera.

Manchester, 19 maggio 2026 – Dieci anni, venti trofei, una squadra trasformata fino a diventare il riferimento tecnico del calcio europeo. Pep Guardiola sarebbe vicino all’addio al Manchester City. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma in Inghilterra le indiscrezioni si rincorrono e raccontano di una separazione ormai possibile al termine della stagione. Guardiola verso l’addio al Manchester City. Sarebbe la fine di un ciclo enorme. Guardiola era arrivato a Manchester nel 2016, dopo Barcellona e Bayern Monaco. Da allora ha cambiato il City, portandolo dentro una dimensione nuova: non solo vittorie, ma un’identità precisa, riconoscibile, quasi dominante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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