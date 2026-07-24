Guardiola dice no all’Italia | ora gli Azzurri rischiano un nuovo terremoto tecnico

Il tecnico catalano ha rifiutato l'offerta della Federcalcio italiana, confermando di non essere interessato a guidare la nazionale. Pirlo è ancora in pole position per la panchina, mentre Conte e Mancini sono tra i candidati considerati. Nel frattempo, Maldini sta lavorando a un nuovo progetto tecnico per la squadra nazionale, dopo il rifiuto del tecnico spagnolo. La decisione apre a possibili cambiamenti nella gestione delle future convocazioni e strategie.

Roma - Il tecnico catalano declina la proposta della Federcalcio: Pirlo resta in pole, Conte e Mancini seguono mentre Maldini ridisegna il futuro azzurro dopo il rifiuto. Pep Guardiola non guiderà la Nazionale italiana. Dopo giorni di contatti e riflessioni, l’ex allenatore del Manchester City ha comunicato alla Federcalcio la decisione di non accettare la proposta per diventare nuovo commissario tecnico degli Azzurri, scegliendo di fermarsi per un periodo sabbatico. La notizia è stata anticipata dall’ANSA e confermata anche da Sky TG24. Il tecnico catalano, secondo quanto trapelato, sarebbe stato realmente tentato dal progetto presentato dai vertici federali, ma alla fine avrebbe dato priorità agli impegni familiari e alla volontà di prendersi una pausa dopo l’addio al club inglese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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