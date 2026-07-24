Guardiola dice no all’Italia | il tecnico catalano non sarà ct della Nazionale

Guardiola ha rifiutato l’offerta di diventare ct della nazionale italiana. In una dichiarazione, ha detto: “Grazie sono onorato, ma in questo momento non me la sento”. La voce circolava da settimane, ma alla fine il tecnico catalano ha confermato di non voler intraprendere questa strada. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle motivazioni o sulle eventuali alternative. La decisione chiude le possibilità di un suo coinvolgimento in Italia.

“Grazie sono onorato, ma in questo momento non me la sento“. Ci si è svegliati dal sogno. La sveglia è suonata con il no categorico diGuardiolaal ricoprire il ruolo dict della Nazionale. Un no all’offerta di Maldini e Leonardo rimasti invece in attesa con speranza di una risposta affermativa da parte del tecnico catalano. Ma Guardiola in verità la sua decisione l’avrebbe presa già da tempo, quando ha scelto di lasciare il Manchester City dopo dieci anni. E sembra così confermare la sua decisione:ai due dirigenti azzurri ha chiarito che non può tornare indietro sulle promesse fatte alla sua famiglia, l’anno sabbatico lontano dai campi da calcio e dalle panchine per passare più tempo con la moglie e il papà di 95 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Nazionale - Guardiola CT, possibile ma difficile

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