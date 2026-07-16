Tra i candidati alla panchina della nazionale italiana di calcio, si intensificano le discussioni su Andrea Pirlo, con una preferenza crescente rispetto a altri allenatori come Conte e Mancini. Pirlo, recentemente nominato Direttore Tecnico e Presidente di una federazione calcistica, è al centro di rumors riguardanti un possibile incarico come allenatore della nazionale. La questione rimane aperta, senza annunci ufficiali da parte delle autorità coinvolte.

Roma, 16 luglio 2026 - Preso pieno possesso della sua nuova carica di Direttore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Presidente di Club Italia, ora Paolo Maldini - assieme al suo braccio destro e advisor FIGC Leonardo - dovrà iniziare a pensare seriamente ai vari dossier già presenti sul tavolo della scrivania del suo nuovo ufficio. Di questi il più impellente è senza dubbio quello che riguarda la scelta del nuovo CT, da cui passa la prima parte della rifondazione del calcio italiano. Il numero uno federale Malagò, in una recente intervista concessa a DAZN, ha ammesso che l’ultima approvazione sulle decisioni - per ruolo e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nazionale, per la panchina tra Conte e Mancini prende quota Pirlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Con la nuova dirigenza azzurra che prende forma, parte anche il toto-allenatore

Notizie e thread social correlati

Ct della Nazionale, da Pirlo a Mancini e Conte fino al sogno Guardiola: le opzioni di MaldiniMaldini sta valutando diverse opzioni per la panchina della Nazionale, tra cui nomi come Pirlo, Mancini, Conte e Guardiola.

Nazionale, il rebus C.T si infiamma: Conte, Mancini ed Allegri per la panchinaIl futuro della Nazionale Italiana si sta giocando in un clima di grande agitazione, con le discussioni sulla scelta del nuovo commissario tecnico...

Temi più discussi: Croazia, ufficiale il nuovo allenatore: si tratta di un ritorno dopo 20 anni; In cinque per una panchina: Maldini e Malagò aprono la caccia al prossimo ct azzurro; Nazionale di calcio, per la panchina prende quota la candidatura di Pirlo; Andrea Pirlo nuovo CT dell'Italia: perché per Maldini e Leonardo è diventato la vera alternativa a Guardiola.

Fabrizio Romano: Da #Pirlo a Conte, Mancini e #Guardiola: la verità sui nomi in corsa per la panchina della Nazionale x.com

Nazionale, per la panchina tra Conte e Mancini prende quota PirloSi stringe il cerchio per arrivare al nome del nuovo ct azzurro. Salgono le quotazioni del Campione del Mondo a Germania 2006 ... sport.quotidiano.net

Pirlo è la scelta di Maldini per la panchina dell’Italia: incontro in programma con Malagò, quando arriverà la decisione sul ct. E rispunta BuffonAndrea Pirlo è stato scelto da Paolo Maldini per guidare la rinascita in panchina della Nazionale italiana. Tutti i dettagli La ricerca del nuovo commissario tecnico per la Nazionale italiana è giunta ... msn.com

La nazionale inglese Under 20 maschile affronterà l'Irlanda ai Mondiali Juniores. reddit