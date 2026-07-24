Pep Guardiola ha deciso di non accettare l’incarico di allenatore della Nazionale italiana di calcio per motivi personali. La scelta è stata comunicata e confermata, e il tecnico catalano non assumerà il ruolo di commissario tecnico. La decisione è definitiva e non sono previsti cambiamenti. Guardiola aveva ricevuto l’offerta, ma ha preferito declinare l’incarico. La Federazione Italiana di calcio non ha ancora annunciato un nuovo nome per la posizione di ct.

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Il tecnico catalano Pep Guardiola non sarà il ct della Nazionale italiana di calcio. Secondo quanto apprende l'Adnkronos l'ex tecnico del Manchester City, è stato lusingato per la proposta avanzata dalla Figc attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana. Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League. La decisione non è arrivata per motivi economici. “Per Pep l'aspetto economico non è in alcun modo rilevante”, ha detto Paolo Maldini in riferimento alla ipotetica richiesta del tecnico di 20 milioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guardiola dice no alla Nazionale italiana, decisione per motivi personali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guardiola dice no all’Italia: riflessioni, motivi e il piano B di Maldini e LeonardoNella notte, l’allenatore ha confermato di non essere interessato alla panchina della nazionale italiana.

Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione. La mia esperienza si chiude per motivi personali»Il portiere Arijanet Muric ha annunciato di non voler più giocare per il club nella prossima stagione, spiegando che la decisione deriva da motivi...

Temi più discussi: Guardiola verso il no all'Italia: vuole 20 milioni l'anno, la corsa al ct si riapre; Guardiola-Italia, un sogno che può diventare realtà: le ragioni del sì e del no; Perché Guardiola CT dell'Italia sta per saltare: i motivi del no e le alternative per la panchina azzurra; Guardiola ct dell'Italia? Pep 'allontana' panchina azzurra: cosa ha detto.

MERCATO - Romano: Guardiola dice no alla FIGC, vuole dedicare tempo alla sua famiglia ift.tt/vo6arLM x.com

Guardiola dice no alla Nazionale: il sogno è finito, ora Malagò, Maldini e Leonardo virano su PirloIl sogno Guardiola per la panchina della Nazionale italiana è ufficialmente tramontato. Il tecnico catalano ha comunicato alla Federcalcio, a quanto si apprende nella notte ... Read more ... lanotiziagiornale.it

Guardiola dice no all'Italia: le ipotesi in campo per il possibile ct azzurroIl manager spagnolo ha declinato nella notte la proposta di Malagò e dell'area tecnica azzurra: Mancini e Pirlo ancora in corsa per il dopo Gattuso ... corrieredellosport.it