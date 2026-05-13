Muric dice addio al Sassuolo | Non intendo giocare qui la prossima stagione La mia esperienza si chiude per motivi personali

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere Arijanet Muric ha annunciato di non voler più giocare per il club nella prossima stagione, spiegando che la decisione deriva da motivi personali. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dell’ambiente sportivo e hanno sollevato interrogativi sul futuro del giocatore e sulle possibili ripercussioni sulla squadra. Muric ha fatto questa dichiarazione attraverso un messaggio pubblico, senza indicare ulteriori dettagli.

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