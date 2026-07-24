Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta di allenare la nazionale italiana. La società di calcio sta valutando altri candidati per il ruolo di commissario tecnico. La trattativa con l'ex tecnico del Manchester City si è conclusa senza accordo. La federazione sta cercando un nuovo allenatore in vista delle prossime competizioni internazionali. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Aggiornamenti importantissimi in casa azzurra dopo il rifiuto dell’ex allenatore del Manchester City. Niente da fare. Non sarà Pep Guardiola a prendere il posto di Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana: Paolo Maldini e Leonardo ci hanno provato fino alla fine con un blitz in Spagna, ma l’ex allenatore del Mancheser City avrebbe deciso di declinare definitivamente la proposta della Figc con un messaggio inequivocabile: “ No grazie, ma non me la sento ”. Guardiola (AnsaFoto) – Calciomercato.it A questo punto, restano in corso per il ruolo di commissario tecnico tre nomi: Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Proprio... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Guardiola dice no alla Nazionale italiana: chi è in pole per il ruolo di ct

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Guardiola dice no alla Nazionale italiana

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