Guardia di Finanza maxioperazione contro le false fatture | smantellata una rete di 32 società cartiere

Da ilsole24ore.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia di Finanza ha smantellato una rete di 32 società cartiere coinvolte in una frode fiscale. L’indagine, denominata “Tesori d’Oriente”, ha scoperto che queste strutture creavano fatture per operazioni inesistenti, consentendo a imprese di ottenere indebiti vantaggi fiscali. La operazione ha portato al sequestro di documenti e beni riconducibili alle società coinvolte.

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Maxi operazione denominata «Tesori d’Oriente» della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani contro una vasta frode fiscale che ha portato a smantellare una rete di 32 società cartiere (ossia strutture il cui unico scopo è assicurare un indebito vantaggio d’imposta ad altre imprese attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti). Sequestrati beni per 20 milioni di euro, i compendi aziendali di due imprese tranesi e patrimoni riconducibili alle molte aziende coinvolte. L’indagine, nata da un controllo su un emporio gestito da cittadini di origine cinese, ha portato alla scoperta di un sistema attraverso il quale sono state emesse, tra il 2023 e il 2025, fatture false per 136 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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