La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni tra Milano e Genova, coinvolgendo le sedi di Finalter, Galli e Mezzadri. Le operazioni sono state ordinate dalla Procura di Milano e delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria. Le indagini riguardano presunte false fatture. Le attività sono iniziate questa mattina e continuano nel rispetto delle procedure legali. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Da stamane, mercoledì 22 luglio, sono in corso perquisizioni - disposte dalla Procura di Milano e delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza - nell'ambito dell'indagine in cui si ipotizza il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e che vede al centro Finalter, la società di cui il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la dismissione della sua quota - conferita in un trust - del 20 per cento, e la multinazionale Engineering. Il caso aveva sollevato polemiche politiche ed era stato al centro di un dibattito anche in Consiglio comunale. Da quanto si è appreso, la Guardia... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Finalter, Galli e Mezzadri indagati per false fatture: perquisizioni della Guardia di Finanza tra Milano e Genova

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