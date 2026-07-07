La Guardia di Finanza di Bari sta effettuando perquisizioni in due società sportive. Le indagini riguardano sospetti di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Le operazioni sono in corso e riguardano le sedi delle società coinvolte. Non sono stati forniti dettagli su eventuali persone indagate o altre specifiche.

Sospetti di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta scuotono il mondo del calcio locale: i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno eseguendo perquisizioni nelle sedi di due società sportive. Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, ci sono i bilanci e le manovre finanziarie di un club barese, attualmente in grave dissesto. L'operazione odierna, scattata nella mattinata nell'ambito delle indagini preliminari, mira a recuperare documentazione utile a far luce sulla gestione contabile della società barese. Secondo quanto emerso dalle verifiche e dalle consulenze tecniche,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Quotidianodipuglia.it - Bari false comunicazioni e bancarotta: perquisizioni della Guardia di Finanza in due società sportive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bari: perquisizioni in sedi di due società sportive Guardia di finanzaNella mattinata, la Guardia di finanza ha eseguito perquisizioni in due sedi di società sportive nella città di Bari.

Maxi operazione antidroga della guardia di finanza: 8 arresti e 10 indagati. Perquisizioni anche nel casertanoNella giornata odierna, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'ampia operazione antidroga, che ha coinvolto numerosi controlli e...

Temi più discussi: Bari, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta: Finanza perquisisce due società sportive; Bari false comunicazioni e bancarotta: perquisizioni della Guardia di Finanza in due società sportive; Bilanci e cessione di un calciatore, perquisizioni in 2 società sportive; Bari, falso bilancio e bancarotta. Blitz della Guardia di Finanza: indagine su due società sportive.

Bari Calcio, inchiesta su presunte false plusvalenze: perquisizioni della Guardia di Finanza, indagati Aurelio e Luigi De LaurentiisL'indagine della Procura di Bari ipotizza i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Accertamenti nella sede del club biancorosso e della SSC Napoli, oltre che nei confronti di e ... giornaledipuglia.com

Bari false comunicazioni e bancarotta: perquisizioni della Guardia di Finanza in due società sportiveSospetti di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta scuotono il mondo del calcio locale: i finanzieri del Comando Provinciale di Bari ... msn.com