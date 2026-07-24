Il calciatore australiano Cristian Volpato è stato fermato venerdì a Sydney per eccesso di velocità. Durante il controllo, un test preliminare ha rilevato la presenza di cocaina nel suo organismo. Volpato, che gioca nel Sassuolo e ha partecipato ai Mondiali con la nazionale australiana, non ha ancora commentato la vicenda. La polizia ha comunicato i risultati del test e ha avviato le procedure di approfondimento.

Sydney, 24 lug. (AdnkronosAfp) - Il calciatore australiano Cristian Volpato, stella dei Socceroos ai Mondiali, giocatore del Sassuolo ed ex Roma, sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato per eccesso di velocità a Sydney venerdì, secondo quanto riportato dalla polizia e da diverse fonti. Un comunicato della polizia del Nuovo Galles del Sud afferma che un uomo di 22 anni, ampiamente identificato dai media locali come Volpato, che gioca in Italia, sarebbe stato fermato due volte per eccesso di velocità durante la notte. La prima volta è risultato positivo all'etilometro e gli è stata notificata una contravvenzione, prima di essere fermato nuovamente due ore dopo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guai per Volpato, fermato in auto a Sydney per eccesso velocità, test preliminare positivo alla cocaina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volpato positivo alla cocaina in Australia: era in auto a 109 km/h in una strada con limite a 60

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Guai per Volpato: fermato in auto a Sydney, per il test preliminare sarebbe positivo alla cocaina

Leggi anche: Notte da incubo per Volpato a Sydney: fermato per eccesso di velocità e positivo al test per la cocaina

Temi più discussi: Guai per Volpato: fermato in auto a Sydney, per il test preliminare sarebbe positivo alla cocaina; Sassuolo, Cristian Volpato fermato a Sydney: è risultato positivo alla cocaina; Sassuolo, Volpato fermato in auto a Sydney: sarebbe positivo alla cocaina; Volpato finisce nei guai: l'ex Roma è risultato positivo alla cocaina.

#Sassuolo, guai per #Volpato: fermato in auto a Sydney, per il test preliminare è positivo alla cocaina x.com

Volpato nei guai in Australia: positivo alla cocaina dopo controllo stradale a SydneyL'attaccante neroverde è stato fermato due volte nel giro di poche ore: l'alcol test è risultato negativo ... rainews.it

Volpato fermato in auto a Sydney, sarebbe risultato positivo alla cocaina in un test preliminareCristian Volpato finisce nei guai: l'ex attaccante della Roma è stato fermato in piena notte a Sidney per un controllo stradale. La sua vettura (una BMW) aveva raggiunto i 109 km/h in una strada che a ... corrieredellosport.it