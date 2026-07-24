Gruppi inclusione territoriale via libera del CSPI al nuovo decreto | per i docenti esperti peserà anche il numero di alunni con disabilità ma mancano all’appello 32 posti
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha dato il suo parere favorevole all’unanimità sul nuovo decreto riguardante i Gruppi per l’Inclusione Territoriale, approvato il 16 luglio 2026. Il decreto stabilisce che il peso dei docenti esperti sarà calcolato anche in base al numero di studenti con disabilità presenti nelle classi. Tuttavia, risultano ancora non assegnati 32 posti rispetto alle disponibilità totali previste.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere (approvato all’unanimità nella seduta del 16 luglio 2026) sullo schema di decreto interministeriale dedicato ai Gruppi per l’Inclusione Territoriale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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