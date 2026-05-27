Scuola crescono gli alunni con disabilità | mancano docenti e stabilità
Nel corso dell’anno scolastico 20242025, gli studenti con disabilità rappresentano il 4,8% degli iscritti nelle scuole italiane, pari a circa 377.000 persone. La crescita nel numero di alunni con disabilità si accompagna a una carenza di docenti specializzati e a una mancanza di stabilità nel personale scolastico dedicato a questa categoria. La situazione interessa vari livelli di istruzione e riguarda sia scuole primarie che secondarie.
Nel corso dell’anno scolastico 20242025, il numero di studenti con disabilità nelle scuole italiane è salito al 4,8% del totale degli iscritti, raggiungendo quota 377mila unità. Questo dato, rilevato dal rapporto Istat sull’inclusione scolastica, segna un incremento del 5% rispetto alla stagione precedente e testimonia una crescita quasi raddoppiata nel decennio appena concluso. Il fabbisogno di risorse umane tra aumento dei docenti e carenze strutturali. Per rispondere alle necessità di questi 377mila alunni, il sistema scolastico ha registrato una crescita del 6% dei docenti dedicati al sostegno e del 7% degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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