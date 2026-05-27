Nel corso dell’anno scolastico 20242025, gli studenti con disabilità rappresentano il 4,8% degli iscritti nelle scuole italiane, pari a circa 377.000 persone. La crescita nel numero di alunni con disabilità si accompagna a una carenza di docenti specializzati e a una mancanza di stabilità nel personale scolastico dedicato a questa categoria. La situazione interessa vari livelli di istruzione e riguarda sia scuole primarie che secondarie.

Nel corso dell’anno scolastico 20242025, il numero di studenti con disabilità nelle scuole italiane è salito al 4,8% del totale degli iscritti, raggiungendo quota 377mila unità. Questo dato, rilevato dal rapporto Istat sull’inclusione scolastica, segna un incremento del 5% rispetto alla stagione precedente e testimonia una crescita quasi raddoppiata nel decennio appena concluso. Il fabbisogno di risorse umane tra aumento dei docenti e carenze strutturali. Per rispondere alle necessità di questi 377mila alunni, il sistema scolastico ha registrato una crescita del 6% dei docenti dedicati al sostegno e del 7% degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola, crescono gli alunni con disabilità: mancano docenti e stabilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Disabilità e inclusione scolastica in Veneto: mancano gli operatori socio-sanitari e quattro alunni restano a casa. L’appello di Cunegato (AVS)A Valdagno, in Veneto, quattro studenti con disabilità non frequentano le lezioni a causa della mancanza di operatori socio-sanitari.

Sostegno e alunni problematici: “Ormai la scuola è trincea”, “Alcune disabilità non sono compatibili con la scuola!”, eppure c’è chi ribadisce che “vanno gestiti con empatia”. Cosa dicono i socialNegli ultimi giorni si sono moltiplicati i commenti sui social riguardo alla gestione degli alunni problematici e alle difficoltà del personale...

Temi più discussi: Scuola: crescono gli infortuni tra gli studenti; Giovani e scuola, crescono incertezze e sfiducia nel sistema; Scuola, il nodo sostegno crescono le supplenze (e servono mille cattedre); Rapporto Istat 2026: il sostegno cresce più di ogni altro settore della scuola.

Nelle scuole 377 alunni disabili nel 2024/25 (+5%). Aumentano insegnanti e operatori specializzati ma permangono criticitàDai Istat. All’inizio dell’anno scolastico, oltre il 22% dei docenti di sostegno non risultava ancora assegnato; a distanza di un mese dall’inizio delle lezioni il 10% dei posti era ancora vacante. Fo ... quotidianosanita.it

Organici personale educativo, calano gli alunni, calano i posti. Ministero garantisce su esuberi, ma Uil avverte: Non solo numeri, problemi strutturaliIl 27 maggio si è tenuto l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali dedicato alla dotazione organica del personale educativo. orizzontescuola.it