Inclusione scolastica il grido d’allarme del CNDDU | Asacom il grande buco nero dell’inclusione oltre 15mila alunni con disabilità senza assistenza
Il CNDDU ha lanciato un allarme sull’inclusione scolastica, evidenziando che oltre 15.000 studenti con disabilità non ricevono assistenza adeguata. Attualmente, circa 359.000 alunni con disabilità sono iscritti nelle scuole italiane, un dato in aumento rispetto al passato. Tuttavia, il sistema scolastico mostra difficoltà nel garantire un supporto efficace a tutti gli studenti che ne hanno bisogno.
Quasi 359mila alunni con disabilità frequentano oggi le scuole italiane. Un numero che continua a crescere, mentre il sistema fatica a tenere il passo. A fotografare la situazione è l’Istat nel marzo scorso, con dati riferiti all’anno scolastico 2023-2024: il 4,5% della popolazione studentesca presenta una certificazione di disabilità, con un incremento del 6% rispetto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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