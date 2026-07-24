I tifosi del Perugia chiedono progetti e non liquidazioni, manifestando il loro disappunto. La questione riguarda le decisioni prese dalla società, che hanno portato a questa presa di posizione. La protesta si svolge prima dell’inizio della nuova stagione, evidenziando l’insoddisfazione dei supporter. La situazione si concentra sulle questioni gestionali e finanziarie della squadra, con i tifosi che vogliono chiarezza e interventi concreti.

Un po’ come se stessero sugli spalti. Ma la partita deve ancora cominciare. Per i tifosi del Perugia, però, la stagione, di fatto, è già iniziata. Perché prima del campo c’è quello che accade fuori dal campo. Il “no“ alla proposta di Arena Curi e la decisione del presidente Faroni di andare avanti da solo, pur lasciando la porta aperta ad altre eventuali offerte, ha fatto fare un passo ai tifosi, rimasti sull’uscio aspettando la decisione del presidente in merito all’offerta arrivata in società. Gli Ultras del Perugia hanno così incontrato la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore allo sport Pierluigi Vossi, chiedendo di monitorare tutto quello che accade intorno alla società di calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, ora i tifosi alzano la voce: "Vogliamo progetti non liquidazioni"

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