I sindaci della Costiera Amalfitana denunciano il rischio di paralisi a causa delle restrizioni sui transiti interni. Dopo le recenti limitazioni alla viabilità, chiedono un intervento urgente del Prefetto di Salerno. La preoccupazione riguarda il possibile blocco totale dell’area, già messa sotto pressione da problemi di traffico e accesso. La richiesta è di azioni immediate per evitare che la situazione degeneri e comprometta le attività locali.

Tempo di lettura: 2 minuti La tensione sulla viabilità della Costiera Amalfitana torna a salire. Dopo l’ennesima stretta ai transiti lungo le arterie interne, i sindaci del territorio chiedono un intervento immediato del Prefetto di Salerno per evitare che l’intero comprensorio finisca in una situazione di blocco. Il nuovo provvedimento della Provincia di Salerno — divieto totale e permanente di transito ai veicoli oltre le 5 tonnellate sulla SR 373 nel territorio di Ravello, dal 13 luglio — ha acceso un campanello d’allarme tra gli amministratori locali. Una misura che, secondo la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, rischia di produrre effetti a catena su mobilità, servizi e attività economiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Costiera Amalfitana, i sindaci alzano la voce: “Rischio paralisi”

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