bergamo alle prese con i furti i negozianti divisi alzano la voce

"La sicurezza è un diritto", "Siamo stanchi", "Stop degrado, più sicurezza", "Bergamo merita rispetto", "Tasse sì, sicurezza no". Sono alcuni dei cartelli che sono comparsi ieri mattina nel corso del flashmob di protesta organizzato sul Sentierone dai commercianti del Comitato BergamoCentro, insieme al movimento politico Patto per il Nord, per chiedere, dopo le spaccate e i furti dei giorni scorsi nella zona dello shopping, maggiore sicurezza in centro città. Alla manifestazione, a cui ha preso parte un’ottantina di persone, non hanno aderito le altre associazioni di categoria - Duc (Distretto urbano del commercio) e BergamoinCentro ("Preferiamo mantenere la linea del dialogo e della collaborazione con Comune, Prefettura e questura") - e Confcommercio Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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