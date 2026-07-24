Il Comune di Taranto ha pubblicato le prime tre procedure di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura legati a interventi di verde urbano finanziati dal Just Transition Fund. Questo step segna l'inizio della fase operativa del progetto Green Belt, che mira a migliorare gli spazi verdi in città. Le gare sono aperte per selezionare i soggetti incaricati di realizzare i lavori previsti.

Tarantini Time Quotidiano Il programma Green Belt compie un passo decisivo verso la realizzazione. Il Comune di Taranto ha pubblicato le prime tre procedure di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai primi interventi finanziati attraverso il Just Transition Fund, dando così avvio alla fase operativa del progetto. Le gare riguardano tre interventi strategici: la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi del quartiere Paolo VI, la rinaturalizzazione e valorizzazione del Parco Archeologico delle Mura Greche, recentemente intitolato a Massimo Battista, e la realizzazione del Parco Costiero di San Vito. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Green Belt, pubblicate le prime tre gare: parte la fase operativa del maxi progetto per il verde urbano

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