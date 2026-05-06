arezzo e i maxi lavori allo stadio prato verde spostato operazione in tre mesi il cantiere parte tra poco

Arezzo si prepara a iniziare i lavori di riqualificazione dello stadio, con l’allestimento del cantiere previsto tra circa dieci giorni. L’intervento, che durerà circa tre mesi, coinvolge anche lo spostamento del prato verde. I lavori sono stati annunciati e il cantiere sarà avviato a breve, segnando l’inizio delle operazioni di ristrutturazione nel settore sportivo della città.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Il conto alla rovescia è cominciato. Tra una decina di giorni, verrà allestito il cantiere e partiranno i lavori di riqualificazione allo stadio. Il primo step riguarderà il rifacimento totale del terreno di gioco, che verrà avvicinato di circa undici metri alla tribuna coperta, unico settore che resterà in piedi e su cui verrà operato un corposo restyling nei prossimi anni. Il campo sarà spostato rizollato e verrà posizionato un sottosistema di riscaldamento. L’obiettivo è completare in circa tre mesi, in tempo per l’inizio della nuova stagione in serie B. L’agognata omologazione. Così da ottenere l’omologazione dalla commissione impianti sportivi della Figc.🔗 Leggi su Lanazione.it

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