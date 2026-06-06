Circoscrizioni parte la fase operativa | proclamati a Palazzo San Giorgio i cinque presidenti eletti

Notizia in breve

I cinque presidenti delle circoscrizioni cittadine sono stati ufficialmente proclamati ieri a Palazzo San Giorgio. La cerimonia ha seguito la recente elezione, dopo che il nuovo sindaco era stato proclamato giovedì 4 giugno. Questa operatività segna il ritorno delle circoscrizioni, ferme da circa dieci anni. La proclamazione ha coinvolto i rappresentanti eletti, che ora assumono formalmente il loro ruolo.