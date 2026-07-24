Nel primo semestre, i dati mostrano un aumento di 9 miliardi di euro di imponibile grazie al collegamento tra registratori di cassa e POS. I primi risultati avevano suggerito un effetto, anche se non ufficialmente rivendicato, ora si conferma che questa connessione sta modificando gli incassi dichiarati al fisco. Le stime indicano che il sistema ha contribuito a un incremento significativo delle basi imponibili in sei mesi.

Se i primi dati avevano fatto parlare di un effetto significativo, seppure non rivendicato dal governo, quelli del primo semestre confermano che il collegamento tra Pos e registratori telematici sta cambiando la fotografia degli incassi dichiarati al fisco. Nei primi sei mesi del 2026 sono emersi circa 9,1 miliardi di euro di imponibile in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, accompagnati da circa 160 milioni di documenti commerciali aggiuntivi. I numeri, riportati dal Sole 24 Ore, rappresentano il primo bilancio semestrale della misura entrata in vigore quest’anno in base alla legge di Bilancio 2025 che ha introdotto la norma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazie al collegamento registratori di cassa-pos 9 miliardi di imponibile in più in sei mesi

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COLLEGAMENTO POS REGISTRATORE DI CASSA DAL 5 MARZO 2026

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