Dal 20 aprile, l’obbligo di collegare i registratori di cassa telematici ai POS ha generato un imponibile di 5 miliardi di euro. La misura, introdotta dall’inizio dell’anno e resa operativa a metà aprile, ha portato a questa cifra, senza che il governo abbia commentato pubblicamente i risultati. La premier non ha fatto dichiarazioni sul tema, nonostante l’obiettivo dichiarato fosse di migliorare il controllo fiscale.

Ha sorpreso anche il ministero dell’Economia il risultato ottenuto finora grazie all’ obbligo di collegamento tra i registratori di cassa telematici dei negozi e i pos, scattato l’1 gennaio ma effettivamente operativo per tutti dal 20 aprile. Nei primi quattro mesi e mezzo dell’anno, ha annunciato il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, si sono registrati 115 milioni di scontrini in più e la base imponibile visibile al fisco è salita di conseguenza di 5,3 miliardi. A spanne, ipotizzando che tutte le operazioni fossero soggette a I va al 22% e senza contare il recupero di imposte dirette che deriverà dall’aver fatto uscire dal nero quelle transazioni, vuol dire che lo Stato ha incassato circa 1 miliardo in più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con il collegamento registratori di cassa-pos emergono 5 miliardi di imponibile. Ma Meloni tace sui risultati di quello che chiamava “Stato spione”

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COLLEGAMENTO POS-REGISTRATORE DI CASSA DAL 05 MARZO 2026: PROCEDURA OPERATIVA

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