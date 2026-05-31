Fisco il nuovo obbligo POS-cassa genera 5,3 miliardi di imponibile

Il fisco ha stimato che il nuovo obbligo di collegare il POS alla cassa genererà 5,3 miliardi di euro di imponibile aggiuntivo. L’obbligo riguarda tutte le attività commerciali che accettano pagamenti elettronici. La misura mira a contrastare l’evasione fiscale, ma si prevede che possa aumentare la pressione fiscale sui contribuenti che rispettano già le regole. Restano da valutare gli effetti concreti sulla raccolta e sui costi per i commercianti.

? Domande chiave Come influirà l'abbinamento POS-cassa sulla pressione fiscale dei contribuenti onesti?. Quanto incide il nuovo controllo digitale sul totale del tax gap?. Quali settori della spesa pubblica riceveranno i 101 miliardi recuperati?. Come potrà lo Stato raggiungere il target di riduzione dell'evasione 2026?.? In Breve Recupero 36,2 miliardi nel 2025 contro un tax gap di 102 miliardi annui.. Maurizio Leo cita 101 miliardi recuperati dal 2023 per sanità e welfare.. Evasione calata dal 23% al 15% tra il 2011 e il 2021.. Agenzia delle Entrate incassa 4,4 miliardi tramite controlli sugli F24..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Obbligo POS–Cassa 2026: nuove regole e sanzioni

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