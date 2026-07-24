Rafael Leao ha dichiarato di voler lasciare il Milan durante questa estate, con l’intenzione di trasferirsi in un club inglese o spagnolo. Finora, però, non sono arrivate offerte ufficiali da parte di nessuna squadra interessata. Il giocatore ha espresso questa volontà pubblicamente, ma la società non ha ancora ricevuto proposte concrete per avviare trattative di vendita. La situazione resta in sospeso, senza sviluppi ufficiali o avanzamenti nelle trattative.

Rafael Leao ha più volte affermato di voler salutare il Milan durante questa estate per tentare l’avventura in una squadra inglese o spagnola in carriera. Leao verso l’addio (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Milan, dal canto suo, non sembra intenzionato a opporsi alla partenza del classe 1999, giunto ormai al termine del suo ciclo in rossonero. Mancano, però, le offerte per il calciatore per il quale si sono fatte avanti solamente squadre turche con Galatasaray e Fenerbahce che sono pronti a presentare un’offerta ai rossoneri. Dall’Inghilterra c’è stato solamente un sondaggio da parte dell’Aston Villa, ma nulla di concreto. Il portoghese si aggregherà al ritiro con l’opzione relativa alla permanenza che prende sempre più piede nel caso in cui non dovessero esserci offerte concrete. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Grattacapo Leao per il Milan: vuole andare via, ma non ci sono offerte

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