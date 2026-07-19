Tra dieci giorni, Rafa Leao partirà per Perth per la preparazione estiva con il nuovo allenatore e i compagni. Il portoghese ha chiesto di essere ceduto, ma nessuna squadra si è ancora fatta avanti. Se il Milan dovesse cedere Leao, la società avrebbe già pronta la soluzione: l'acquisto di Karetsas. La situazione rimane incerta, con il giocatore che continua a cercare una nuova sistemazione e il club che valuta eventuali offerte.

Tra dieci giorni Rafa Leao è atteso a Perth per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione con Ruben Amorim e i compagni. Da fine maggio, quando ha spiegato molto chiaramente che desiderava lasciare il Milan alla ricerca di una nuova avventura professionale in Europa, il Milan non ha ricevuto offerte concrete per acquistare il miglior giocatore del campionato 2021-22. E senza la sua cessione è impossibile dare l’assalto a Konstantinos Karetsas, il greco con cittadinanza belga che piace tanto al club di Cardinale. Quattro anni fa, dopo la vittoria del tricolore, il portoghese era entrato nel mirino del Chelsea, che ha inviato una proposta scritta da 100 milioni, ma il club di via Aldo Rossi aveva detto di no alla cessione del suo giocatore simbolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La strana estate di Leao: ha chiesto di andare via ma non lo vuole nessuno. Se parte, il Milan va su Karetsas

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes

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