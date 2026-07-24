L’ Audi Revolut F1 Team ha concluso con sensazioni incoraggianti la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026, disputata sul tecnico tracciato dell’ Hungaroring. Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto hanno completato un intenso programma di lavoro dedicato alla valutazione degli pneumatici, all’ottimizzazione del setup e alla raccolta di dati in vista delle qualifiche di sabato. Su una pista inizialmente molto polverosa e in continua evoluzione, il team ha potuto verificare che le caratteristiche del circuito sembrano adattarsi bene alla monoposto, chiudendo entrambe le sessioni con tempi competitivi in un centro gruppo sempre più equilibrato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - GP d’Ungheria 2026, Audi Revolut F1 Team: venerdì positivo al Hungaroring per Hülkenberg e Bortoleto

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F1 Manager 24 2026 Season Update | Audi Revolut F1 Team | S2 EP036 Hungarian GP

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