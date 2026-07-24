Governo Meloni la mossa contro il caro-carburanti | cosa può cambiare

Il prezzo del diesel ha superato il massimo storico, spingendo le richieste di un nuovo taglio delle accise da parte del governo. I costi dei carburanti rimangono elevati, con i prezzi che continuano a salire, aggravando la pressione sulla politica per intervenire. La questione riguarda direttamente i consumatori e il settore dei trasporti, che si trovano a fronteggiare costi più alti senza interventi immediati. La discussione sulla possibilità di ridurre le tasse sui carburanti è al centro delle proposte in corso.

I prezzi dei carburanti continuano e il diesel supera il picco massimo, alimentando il pressing sul governo per un nuovo taglio delle accise. Secondo gli ultimi dati del Mimit, il prezzo medio self service ha raggiunto 2,161 euro al litro per il gasolio e 1,968 euro per la benzina, con un'accelerazione iniziata dopo la scadenza, il 3 luglio, dell'ultima proroga e aggravata dalla risalita dei prezzo del petrolio (il Brent vicino ai 100 dollari al barile). Superati i livelli di marzo 2022, quando è stato toccato il record del diesel 2,112 euro al self e 2,244 al servito.Il rincaro, che viaggia ai ritmi di 1-2 centesimi al giorno, riporta i prezzi oltre i livelli che a marzo avevano spinto il governo a varare una riduzione temporanea delle accise. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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