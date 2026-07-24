Governo all’angolo fermo sugli sconti sui carburanti Il tesoretto non c’è più

Da repubblica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha deciso di non intervenire con sconti sui carburanti, poiché i fondi destinati a tali misure sono esauriti. Durante la riunione del Consiglio dei ministri, i ministri hanno evitato di discutere ulteriormente sugli aiuti economici. La leader di un partito di opposizione ha commentato criticamente la situazione, chiedendo di interrompere la propaganda. Nessuna decisione è stata presa riguardo a eventuali misure di sostegno per i consumatori in questo settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alla riunione del Cdm i ministri evitano di affrontare il tema degli aiuti. Schlein: “Basta con la propaganda”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

governo all8217angolo fermo sugli sconti sui carburanti il tesoretto non c8217232 pi249
© Repubblica.it - Governo all’angolo, fermo sugli sconti sui carburanti. Il tesoretto non c’è più
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il governo ha di nuovo prorogato la riduzione delle accise sui carburantiIl governo ha deciso di prolungare la riduzione delle accise sui carburanti, mantenendo in vigore questa misura anche per un periodo ulteriore.

Sciopero autotrasportatori sospeso dopo le aperture del governo sui carburantiLo sciopero degli autotrasportatori previsto per da lunedì 25 maggio è stato sospeso.

Argomenti più discussi: Governo all’angolo, fermo sugli sconti sui carburanti. Il tesoretto non c’è più; Maranza all’angolo, fermo preventivo esteso ai minorenni; GOVERNO vs MARANZA | Bene il contrasto, ma si rischia il fallimento: ecco perché (e come rimediare); Maranza all’angolo fermo preventivo esteso ai minorenni.

Governo all’angolo, fermo sugli sconti sui carburanti. Il tesoretto non c’è piùAlla riunione del Cdm i ministri evitano di affrontare il tema degli aiuti. Schlein: Basta con la propaganda ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web