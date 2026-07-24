Governo all’angolo fermo sugli sconti sui carburanti Il tesoretto non c’è più

Notizia in breve

Il governo ha deciso di non intervenire con sconti sui carburanti, poiché i fondi destinati a tali misure sono esauriti. Durante la riunione del Consiglio dei ministri, i ministri hanno evitato di discutere ulteriormente sugli aiuti economici. La leader di un partito di opposizione ha commentato criticamente la situazione, chiedendo di interrompere la propaganda. Nessuna decisione è stata presa riguardo a eventuali misure di sostegno per i consumatori in questo settore.