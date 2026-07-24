Governo all’angolo fermo sugli sconti sui carburanti Il tesoretto non c’è più
Il governo ha deciso di non intervenire con sconti sui carburanti, poiché i fondi destinati a tali misure sono esauriti. Durante la riunione del Consiglio dei ministri, i ministri hanno evitato di discutere ulteriormente sugli aiuti economici. La leader di un partito di opposizione ha commentato criticamente la situazione, chiedendo di interrompere la propaganda. Nessuna decisione è stata presa riguardo a eventuali misure di sostegno per i consumatori in questo settore.
Alla riunione del Cdm i ministri evitano di affrontare il tema degli aiuti. Schlein: “Basta con la propaganda”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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