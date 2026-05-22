Lo sciopero degli autotrasportatori previsto per da lunedì 25 maggio è stato sospeso. La decisione è arrivata dopo le recenti aperture da parte del governo riguardo ai carburanti. La protesta, che avrebbe coinvolto diverse aziende del settore, era stata annunciata con l’obiettivo di richiedere interventi specifici sulla questione dei costi. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle nuove iniziative o eventuali accordi raggiunti tra le parti coinvolte.

Lo sciopero degli autotrasportatori che era in programma da lunedì 25 maggio per una settimana è sospeso. Lo annunciano i sindacati. “Ci sono le condizioni per la sospensione del fermo”, hanno detto le associazioni delle imprese di autotrasporto al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il governo. “Tutte le associazioni esprimono apprezzamento, ma ci prendiamo alcune ore di confronto con la categoria per vedere concretizzati gli interventi che ci hanno annunciato nel decreto che varerà il Cdm”, afferma Sergio Lo Monte, segretario di Unatras e di Confartigianato Trasporti. Governo a imprese: “Sospensione versamenti fiscali per un mese”.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero autotrasportatori sospeso dopo le aperture del governo sui carburanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il governo Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori. Sospeso lo sciopero dopo l’incontro a Palazzo Chigi: ecco le garanzieRiduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle...

Sospeso lo sciopero degli autotrasportatori dopo l’investimento di un camionistaEra da poco iniziato in tutta Italia lo sciopero nazionale degli autotrasportatori, proclamato per protestare contro il caro carburante, quando un...

Sciopero autotrasportatori sospeso dopo le aperture del governo sui carburantiLo sciopero degli autotrasportatori che era in programma da lunedì 25 maggio per una settimana è sospeso. Lo annunciano i sindacati. Ci sono le condizioni ... lapresse.it

Il governo Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori. Sospeso lo sciopero dopo l’incontro a Palazzo Chigi: ecco le garanzieSospensione dei versamenti fiscali di un mese, da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale: i punti toccati al tavolo con la premier Meloni L'articolo Il governo Meloni trova un’in ... msn.com