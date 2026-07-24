Google ha annunciato che sarà possibile accedere agli account tramite un video-selfie, oltre ai metodi tradizionali. Questa funzione mira a facilitare il recupero dell’accesso senza l’uso di password o codici di verifica. La novità sarà disponibile su dispositivi compatibili e richiederà di registrare un video-selfie come metodo di autenticazione. La funzione si aggiunge alle opzioni di sicurezza già esistenti, come le verifiche tramite cellulare o email.

Roma, 24 luglio 2026 – È successo a tutti di dimenticare la password del proprio account Google. Questo, però, potrebbe non essere più un problema. Il colosso di Mountain View ha infatti annunciato una nuova modalità di accesso e recupero dell'account basata su un breve video-selfie, una soluzione che punta a rafforzare la sicurezza sfruttando il riconoscimento biometrico e le più recenti tecnologie contro le frodi digitali. Scopriamo di più Come funziona la nuova opzione di accesso al proprio account. Il funzionamento è semplice. Gli utenti idonei possono registrare preventivamente un breve filmato seguendo alcune istruzioni sullo schermo, come ruotare leggermente il capo o compiere determinati movimenti del viso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Google, si potrà accedere all’account anche con un video-selfie

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