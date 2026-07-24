Google si potrà accedere all’account anche con un video-selfie
Google ha annunciato che sarà possibile accedere agli account tramite un video-selfie, oltre ai metodi tradizionali. Questa funzione mira a facilitare il recupero dell’accesso senza l’uso di password o codici di verifica. La novità sarà disponibile su dispositivi compatibili e richiederà di registrare un video-selfie come metodo di autenticazione. La funzione si aggiunge alle opzioni di sicurezza già esistenti, come le verifiche tramite cellulare o email.
Roma, 24 luglio 2026 – È successo a tutti di dimenticare la password del proprio account Google. Questo, però, potrebbe non essere più un problema. Il colosso di Mountain View ha infatti annunciato una nuova modalità di accesso e recupero dell'account basata su un breve video-selfie, una soluzione che punta a rafforzare la sicurezza sfruttando il riconoscimento biometrico e le più recenti tecnologie contro le frodi digitali. Scopriamo di più Come funziona la nuova opzione di accesso al proprio account. Il funzionamento è semplice. Gli utenti idonei possono registrare preventivamente un breve filmato seguendo alcune istruzioni sullo schermo, come ruotare leggermente il capo o compiere determinati movimenti del viso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Proloco Basciano. . Il momento è arrivato. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfW94JpxWuvCjZ-Pt8fkvZC0Vekgv16D6Xg65Z0WTcJKmT6g/viewform Ascoltate con attenzione ogni sua parola: da questo momento vi svelerà come si svolgerà la cac facebook