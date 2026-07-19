Nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio 2026, migliaia di utenti hanno segnalato problemi di accesso a Facebook e Instagram. Le piattaforme risultano inattive e gli utenti non riescono a connettersi ai propri account. I servizi di social media sono stati interrotti per diverse ore, con molte segnalazioni di errori di login e di caricamento delle pagine. La causa del guasto non è ancora stata comunicata ufficialmente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio 2026, numerosi utenti hanno iniziato a segnalare problemi nell’utilizzo di Facebook e, in parte, anche di Instagram. Il disservizio sembra riguardare l’accesso alle piattaforme di Meta, con molti profili temporaneamente non disponibili. Il messaggio visualizzato dagli utenti. Chi prova ad accedere a Facebook tramite browser si trova davanti a un avviso che impedisce l’utilizzo del social network. Il messaggio informa che l’account non è momentaneamente disponibile a causa di un problema tecnico del sito e invita gli utenti a riprovare dopo qualche minuto, in attesa della risoluzione del malfunzionamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Facebook e Instagram in down: migliaia di utenti non riescono ad accedere ai propri account

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Meta Outage Hits Facebook, Instagram & WhatsApp Millions Locked Out Worldwide

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