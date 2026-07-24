A gennaio 2025, una società cinese poco conosciuta ha lanciato un modello di intelligenza artificiale che si è dimostrato capace di competere con le soluzioni più avanzate di aziende statunitensi come OpenAI. I nuovi modelli cinesi, tra cui Kimi K3 e Qwen3.8, risultano più economici e mostrano prestazioni in alcuni casi superiori a quelle dei modelli americani. Questa situazione ha generato preoccupazioni negli Stati Uniti riguardo alla competitività delle tecnologie di intelligenza artificiale provenienti dalla Cina.

I nuovi modelli come Kimi K3 e Qwen3.8 fanno rimpiangere sempre meno quelli americani, e sono più economici Nel gennaio del 2025 DeepSeek, un’azienda cinese all’epoca sconosciuta, mise online un modello di intelligenza artificiale (AI) che si rivelò in grado di competere con quelli più avanzati di OpenAI, l’azienda di ChatGPT. All’epoca DeepSeek fu una tale sorpresa per il settore tecnologico statunitense da essere paragonata al lancio dello Sputnik, il satellite sovietico che diede inizio alla cosiddetta “corsa allo spazio” con gli Stati Uniti. Nonostante il panico iniziale, il settore tecnologico statunitense ha da allora mantenuto il primato nell’ambito delle AI. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti temono le intelligenze artificiali cinesi

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Perché gli studenti USA temono l'Intelligenza Artificiale | The Essential

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