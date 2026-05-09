Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro tre aziende cinesi specializzate in immagini satellitari. Le autorità americane accusano queste società di aver fornito supporto all’Iran, contribuendo alle operazioni militari in Medio Oriente. Le sanzioni prevedono restrizioni sui loro conti e transazioni finanziarie, senza ulteriori dettagli sul tipo di aiuto fornito o sulle modalità di supporto.

Il Dipartimento di Stato USA ha imposto delle sanzioni contro tre aziende cinesi che si occupano di immagini satellitari, accusandole di avere aiutato l’ Iran nell’ambito della guerra in Medio Oriente. Si tratta di The Earth Eye, MizarVision e Chang Guang Satellite Technology; tutte e tre offrono servizi al pubblico e, di base, si occupano di costruire satelliti o di utilizzarli per creare immagini dettagliate della Terra. Secondo l’ amministrazione Trump, queste compagnie avrebbero fornito delle importanti informazioni satellitari al regime iraniano, per aiutarlo a colpire obiettivi americani in Medio Oriente. Le aziende sanzionate non potranno più fare affari con il governo statunitense; questo, di fatto, le escluderà dal sistema finanziario occidentale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti sanzionano tre aziende satellitari cinesi, accusate di aver favorito l’Iran

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