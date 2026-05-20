Le autorità statunitensi stanno seguendo con attenzione le attività a Cuba, dopo aver ricevuto informazioni riservate che indicano l'acquisto di più di trecento droni militari provenienti da Russia e Iran, iniziato nel 2023. La preoccupazione riguarda il possibile utilizzo di questi mezzi per scopi militari o operazioni di guerra dei droni nella regione caraibica. Le agenzie di intelligence stanno analizzando i dettagli delle acquisizioni e monitorano i movimenti sul territorio.

L’intelligence americana monitora con crescente attenzione Cuba, dopo la diffusione di informazioni riservate secondo cui l’Avana avrebbe acquisito oltre trecento droni militari di produzione russa e iraniana a partire dal 2023. A rilanciare il caso è la testata americana Axios, che cita fonti interne all’amministrazione statunitense e documenti classificati che descriverebbero discussioni all’interno dell’apparato militare cubano su possibili scenari di utilizzo offensivo dei droni contro obiettivi americani. Secondo quanto emerso, tra i bersagli teoricamente presi in considerazione figurerebbero la base navale statunitense di Guantánamo Bay, unità militari americane nel Mar dei Caraibi e infrastrutture nell’area di Key West, in Florida. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli Stati Uniti temono che Cuba diventi la piattaforma caraibica della guerra dei droni

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New dawn for Cuba: Donald Trump hints at Americas next military operation

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