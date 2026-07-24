Gli Stati Uniti hanno annunciato l’imposizione di nuovi dazi su 60 paesi, sostituendo quelli giudicati illegali dalla Corte Suprema. La motivazione ufficiale è il contrasto al lavoro forzato. Le nuove tariffe entreranno in vigore nelle prossime settimane e riguarderanno diversi settori industriali. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che queste misure sono necessarie per proteggere le catene di approvvigionamento e rafforzare le normative sul rispetto dei diritti dei lavoratori.

Al posto di quelli che la Corte Suprema aveva giudicato illegali, con il pretesto che servano a contrastare il lavoro forzato L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha imposto nuovi dazi sulle importazioni da 60 paesi, sostenendo che serviranno a contrastare il ricorso al lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento globali. I dazi riguardano diversi partner commerciali degli Stati Uniti, tra cui Cina, Unione Europea, Giappone, India, Regno Unito, Canada e Messico. Vanno dal 10 al 12,5 per cento a seconda dei paesi, e sostituiscono quelli temporanei del 10 per cento introdotti nei mesi scorsi dopo che la Corte Suprema aveva giudicato illegali molti di quelli introdotti durante il suo secondo mandato da presidente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti hanno imposto nuovi dazi contro 60 paesi

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TRUMP PACIFISTA I NUMERI RACCONTANO UNALTRA STORIA.

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