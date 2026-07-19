Un attacco di Teheran in Giordania ha causato due morti, un disperso e tre feriti, distruggendo anche caccia e elicotteri. L’attacco ha colpito la base senza che ci siano state difese o protezioni americane. Non sono stati segnalati interventi militari o reazioni ufficiali da parte degli Stati Uniti. L’attacco ha coinvolto anche un drone, secondo fonti locali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni o alle conseguenze immediate.

L’ultimo raid di Teheran su Muwaffaq al Salti ha fatto due morti, un disperso e tre feriti, ma ha anche distrutto caccia ed elicotteri. Le basi americane non hanno protezioni. E gli Usa sospettano un coinvolgimento russo e cinese. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Attacco devastante in Giordania: gli Stati Uniti non hanno difese contro i nuovi missili iraniani

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US Air Defense in Action — Crushing Incoming Iranian Missiles

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