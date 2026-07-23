22 Luglio 2026 – Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso Usa pronti ad attacco in Mali

I ribelli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, dichiarando di averle colpite perché avevano violato il blocco navale imposto dai ribelli nello Yemen. Le navi coinvolte sono state identificate come Encela e Laylia. Nel frattempo, le forze statunitensi si preparano a un possibile attacco in Mali.

I ribelli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver condotto un’operazione militare contro due petroliere saudite, identificate come Encela e Laylia, affermando che le navi avevano violato il blocco navale imposto dai ribelli yemeniti. L’amministrazione Trump sta valutando un intervento militare in Mali. Lo scrive in esclusiva il Washington Post. Il ministero degli Esteri britannico ha annunciato il ritiro temporaneo del proprio personale diplomatico dall’Iran. Il segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, e il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, hanno firmato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici, comunemente noto come accordo 123, insieme a un accordo bilaterale sulle garanzie (safeguards). 🔗 Leggi su Api.follow.it

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EEUU ATACA SUR IRÀN RESPONDE LETALMENTE A INTERESES EN ALIADOS GUERRA SUBE DE NIVEL Y AMENAZA TRUMP.

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