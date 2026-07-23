Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran, hanno dichiarato di aver colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso giovedì. La rivendicazione arriva dopo un blocco navale annunciato lunedì contro le navi saudite nella stessa area. La situazione nel tratto di mare si sta aggravando, con tensioni che si intensificano e aumentano i rischi per le rotte commerciali.

Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran, hanno affermato di aver colpito giovedì due petroliere saudite nel Mar Rosso, dopo aver annunciato lunedì un blocco navale contro le navi saudite. Una petroliera si chiamava ‘Encelia’ e l’altra ‘Layla’. L’operazione è stata condotta con l’impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni”, ha dichiarato il portavoce militare degli Houthi secondo cui “gli attacchi sono stati precisi e hanno provocato un vasto incendio su entrambe le navi”. Le immagini satellitari della NASA sembrano mostrare la petroliera battente bandiera saudita Encelia in fiamme nel Mar Rosso, dopo le affermazioni degli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran, secondo cui avrebbero colpito due petroliere nelle prime ore di giovedì mattina, ora locale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Houthi rivendicano gli attacchi nel Mar Rosso, la situazione sta peggiorando

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Houthi Claim Red Sea Attack On Saudi Oil Tankers Raises Global Tensions | India Today

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