Una sentenza definitiva ha condannato un uomo di 62 anni per tentata estorsione, disponendo i domiciliari. L'episodio si è verificato a Sant'Antioco nel marzo 2019. La misura restrittiva è stata eseguita sotto coordinamento delle autorità competenti a Narcao. La decisione giudiziaria ha stabilito la condanna definitiva dell’imputato per il reato contestato.

? Punti chiave Cosa è successo a Sant'Antioco nel marzo del 2019?. Chi ha coordinato l'esecuzione della misura restrittiva a Narcao?. Come sono stati collegati i fatti di Sant'Antioco alla condanna?. Perché la sentenza è arrivata solo dopo sette anni?.? In Breve Pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.. Reato commesso nel territorio di Sant'Antioco nel marzo 2019.. Esecuzione del provvedimento operata dai carabinieri della Stazione di Narcao.. Coordinamento tra Procura di Cagliari e reparti operativi locali.. I carabinieri della Stazione di Narcao hanno eseguito l’ordine di carcerazione per un uomo di 62 anni, già noto alle autorità, nel pomeriggio di ieri, portando a termine una sentenza definitiva per tentata estorsione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sentenza definitiva per tentata estorsione: 62enne ai domiciliari

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