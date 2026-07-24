Gli amici che non ti aspetti | Haaland e lo scatto in barca con Ultimo

Su social media è stato condiviso uno scatto che ritrae un cantautore italiano e un calciatore del Manchester City in barca insieme. La foto mostra i due in compagnia, senza ulteriori dettagli sul contesto o sul motivo dell'incontro. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa uscita. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni follower, che hanno commentato l’immagine sui vari canali social.

Da una parte Ultimo, dall’altra Erling Braut Haaland: il cantautore romano e il bomber del Manchester City. I due appaiono in barca insieme, in uno scatto diffuso sui social dal calciatore. Entrambi si trovano in vacanza in Italia. Screenshot Tra gli scatti diffusi da Haaland Ultimo compare con la maglia del Manchester City, posa a bordo di uno yacht tra due colossi del calcio norvegese, Haaland e Sander Berge, centrocampista del Fulham e della nazionale. La differenza di statura non è passata inosservata. Con Haaland e Berge, entrambi alti circa un metro e 95, il cantautore romano è salito su un gradino per mettersi alla loro altezza, rendendo lo scatto ancora più ironico. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Amici.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La strana coppia dell'estate, Ultimo in barca con HaalandUn cantante romano e un calciatore norvegese sono stati visti insieme su una barca durante l’estate.

Jennifer Lopez, lo scatto con Haaland è già storia (e il suo look è mozzafiato)Una foto di Jennifer Lopez e Erling Braut Haaland, scattata durante l’estate, è diventata virale sui social.

Temi più discussi: La sosia di Haaland conquista i social; Haaland, compleanno da vichingo sullo yacht: banchetto di carne extra large, la dieta di Erling scatena i social; Ai Mondiali Haaland ha trovato davvero l'America; Chi è la modella russa sosia di Erling Haaland diventata virale sui social.

il problema è che #Ausilio questi sconosciuti non li conosce. Voi ce lo vedete Ausilio andare a pescare un Olise o un Haaland quando giocavano nell'Hayes United e nel Molde? io onestamente no. Ha solo quei 5 6 procuratori amici e pesca solo da quelli. B x.com

Haaland ha una seconda fidanzata, solo che non lo sa: la storia di Martine e l’inganno dell’IAUn’altra destinazione, sempre in grande compagnia. Attorno al tavolo del jet privato ci sono una ragazza bionda, Erling Haaland e Jude Bellingham. La ragazza si chiama Martine, l’account da cui arri ... fanpage.it

Erling Haaland e Jude Bellingham sono la cosa più vicina a Heated Rivalry di questi MondialiQuesti due fenomeni del calcio sono in realtà migliori amici sin dai tempi del Borussia Dortmund, ma questo fine settimana metteranno da parte la loro amicizia quando l’Inghilterra affronterà a Miami ... gqitalia.it