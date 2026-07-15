Una foto di Jennifer Lopez e Erling Braut Haaland, scattata durante l’estate, è diventata virale sui social. La fotografia mostra le due celebrità insieme, attirando molta attenzione. Stevie Mackey ha condiviso l’immagine, che ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme online. Il momento è stato immortalato in un contesto estivo, e il look di Lopez ha suscitato commenti tra gli utenti. La foto rimane tra le più condivise delle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul contesto dello scatto.

Stevie Mackey ci ha regalato la foto di questa estate caldissima, con Jennifer Lopez e Erling Braut Haaland. Nelle ultime ore uno scatto è diventato virale in pochissimo tempo sui social: da una parte Jennifer Lopez, dall’altra Erling Braut Haaland. La popstar e il centravanti, il glamour e il gol. A far incrociare i loro passi è stata la Sicilia, che in questi giorni è la Capitale mondiale della moda e del jet set. Jennifer Lopez, look mozzafiato nella foto con Erling Braut Haaland e Stevie Mackey. Se Erling Braut Haaland si è presentato in versione vacanziera, con una semplice t-shirt bianca, pantaloncini scuri, sandali e occhiali a goccia, Jennifer Lopez ha davvero lasciato senza fiato, come si suol dire. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez, lo scatto con Haaland è già storia (e il suo look è mozzafiato)

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